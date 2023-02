Hilzingen/Gailingen vor 33 Minuten

Hegauer Landwirte sind alarmiert: Schwappt die Geflügelpest aus der Schweiz rüber?

In Gailingen muss Geflügel seit Kurzem im Stall bleiben. Grund ist ein Ausbruch der Vogelgrippe in der benachbarten Schweiz. So bereiten sich Hegauer Landwirte auf einen Ausbruch der Vogelgrippe vor