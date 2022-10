Gaienhofen 05. Oktober 2022, 19:19 Uhr

Vom Gemeinderat ins Rathaus: Derya Yildirim will Bürgermeisterin in Gaienhofen werden

Die Radolfzeller Stadträtin will nun die Seiten wechseln und strebt das Bürgermeisteramt in Gaienhofen an. Ihr Wahlprogramm möchte sie mit den Einwohnern gestalten und sucht schon täglich das Gespräch.