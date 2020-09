Vor der Bürgermeisterwahl in Engen überträgt der SÜDKURIER eine Diskussion mit dem Bewerber für das Amt sowie mit Vertretern von Schulen, Handel und Vereinen live im Internet. Sie wollen die Veranstaltung lieber vor Ort erleben? Eine Anmeldung ist noch möglich.

Die Engener wählen am 20. September ihren Bürgermeister. Zur Wahl steht nur Johannes Moser, der schon 24 Jahre lang die Geschicke der Stadt leitet. Der 61-Jährige strebt seine vierte Amtszeit an. Aber wie will er sie gestalten? Vor welchen