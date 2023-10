Engen 25. Oktober 2023, 11:58 Uhr

Johannes Moser bleibt, zumindest vorerst. Woran das liegt und wann Frank Harsch übernimmt

Der neu gewählte Engener Bürgermeister Frank Harsch kann nicht wie geplant am 1. November antreten, also muss eine Vertretung her. Das soll kein Bürgermeister-Stellvertreter sein, sondern der Amtsinhaber.