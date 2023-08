Die Bewerber im Überblick:

Mitte August: Hinter den Kulissen einer Bürgermeisterwahl

Paul Witt hat einen besonderen Blick auf Bürgermeister, denn er hat einige von ihnen ausgebildet. Witt war Rektor der Verwaltungshochschule in Kehl und spricht mit dem SÜDKURIER über die Neuerungen bei den Wahlen, warum die Bewerbersuche immer schwieriger wird und weshalb Lokalmatadoren statistisch die schlechteren Chancen haben.

Die bewährte Neuwahl sei manchmal der letzte Rettungsanker und der werde nun ein Stück weit genommen, nennt Patrick Stärk einen Kritikpunkt am neuen kommunalen Wahlrecht. | Bild: Holle Rauser

Neue Regularien beschäftigen auch Patrick Stärk, der als Hauptamtsleiter jahrelang im Engener Rathaus ein- und ausging und jetzt Bürgermeister in Mühlhausen-Ehingen ist, und Amtsinhaber Johannes Moser. Besonders Patrick Stärk sieht einige Neuerungen allerdings kritisch.

Ein Punkt: Die bewährte Neuwahl sei manchmal der letzte Rettungsanker, mit dem neuen kommunalen Wahlrecht aber nicht mehr möglich. Stärk geht davon aus, dass sich durch die neue Regelung das Bewerbungsverhalten verändern wird. Wer das Amt in Erwägung zieht, wird – und muss – sich gleich bewerben, da die Möglichkeit der Neuwahl mit neuen Kandidaten entfällt.

25. Juli: Ein Tag mit allen drei Bewerbern

Wo sonst begegnet man in Engen so vielen Menschen wie am Altstadtfest? Das wissen auch die bisher drei Bewerber für das Bürgermeisteramt und zeigen sich beim Kennenlernen mit Inhalten und ihren Partnerinnen, aber ohne Konkurrenzkampf.

Die Bewerber für das Bürgermeisteramt tauschten sich beim Altstadtfest freundlich und respektvoll aus, wie hier im Bild Marco Russo und Frank Harsch (Mitte). | Bild: Kerle, Helene

23. Juli: Was diese Wahl von vielen anderen unterscheidet

Was hat Engen, was andere Städtchen nicht haben? Drei Bewerber mit Verwaltungserfahrung, die schon kurz nach Bewerbungsbeginn ihr Interesse bekunden. Redaktionsleiter Stephan Freißmann erinnert an Wahlen, wo das ganz anders war, und nennt zwei mögliche Gründe.

18. Juli: Dritter Kandidat in Sicht – und der ist schon Bürgermeister

Mit Frank Harsch meldet sich ein komplett neues Gesicht für den Bürgermeisterposten – und bringt viel Erfahrung mit. In Braunsbach (Kreis Schwäbisch Hall) ist Harsch nämlich seit 19 Jahren Bürgermeister, doch nun will er in den Hegau wechseln.

Frank Harsch will nach 19 Jahren wechseln: Der Bürgermeister von Braunsbach im Kreis Schwäbisch Hall bewirbt sich in Engen. | Bild: Ruediger Lutz

Wenige Tage später erklärt er im Interview seine Motivation: „Es geht mir darum, dass diese Stadt gut weiterentwickelt wird“, sagt Harsch. Er sei CDU-Mitglied, weil er hier die meisten Übereinstimmungen für sich sieht. Aber als Bürgermeister sei er unabhängig. Dabei gibt er auch ein Versprechen: „Die Leute können sich darauf verlassen, dass ich Alles gebe.“

8. Juli: Auch Marco Russo will Bürgermeister werden

Wer genau hingeschaut hat, dem ist Marco Russo bereits in Engen aufgefallen: Hier hat der 27-jährige Riedheimer nämlich zuletzt ein längeres Praktikum im Hauptamt gemacht und besuchte mehrfach die Sitzungen des Gemeinderats. Vorbereitung auf seinen Traumjob? Denn seit Anfang Juli ist öffentlich bekannt, dass er Russo sich als Bürgermeister bewirbt. An dem Amt reize ihn, dass man sich mit vielen Themenbereichen auseinandersetzen müsse. „Es macht Spaß, etwas zu bewegen“, ist er überzeugt. Bis er sein Studium beendet hat, bräuchte es allerdings einen Amtsverweser.

Der 27-jährige Marco Russo sitzt seit vier Jahren im Hilzinger Gemeinderat. Jetzt bewirbt er sich für das Bürgermeisteramt in Engen, wo er geboren wurde. | Bild: Rebecca Wick

Russo tritt parteiunabhängig an, setzt auf fachliche Kompetenz und etwas Distanz: Er sei überzeugt, dass ein Bürgermeister nicht aus dem Ort kommen sollte.

7. Juli: Tim Strobel erklärt sich schon vor der Frist

Wohl auch die Nachfragen, ob er sich für das Tengener Bürgermeisteramt bewirbt, haben den Entscheidungsprozess des 26-jährigen Stadt- und Kreisrates (SPD) vorangetrieben: Tim Strobel bewirbt sich um die Nachfolge von Johannes Moser.

Der 26-jährige Tim Strobel bewirbt sich als Bürgermeisterkandidat für Engen. In seiner Heimatstadt ist er kein Unbekannter. Dort sitzt er seit 2019 als jüngstes Mitglied im Gemeinderat. | Bild: Ansgar Wörner

Die Frage, ob er sich als bekannter Engener Stadtrat eher im Nachteil gegenüber einem möglichen Kandidaten von außen sieht, kommt für Strobel nicht unerwartet. „Es ist einfacher, seine Wünsche und Idealvorstellungen in eine unbekannte Person zu projizieren. Aber da ich Rückenwind aus Engen erfahre, kann man das Risiko eingehen.“

1. Juli: Gerüchteküche brodelt

Schon Wochen vor dem Start der Bewerbungsfrist kursieren zwei Namen von bereits amtierenden Hegau-Bürgermeistern durch Engen: Holger Mayer (Hilzingen) und Patrick Stärk (Mühlhausen-Ehingen). Werden sie sich für den Posten in Engen bewerben? Was an diesen Gerüchten dran ist.

Mai: In Engen wird anders gewählt als in Tengen

Während der neue Tengener Bürgermeister Selcuk Gök einer der letzten seiner Art ist, wird für die Engener Wahl klar: Es gilt das neue kommunale Wahlrecht. Kandidaten können damit jünger und älter sein, außerdem brauchen sie Unterschriften von Unterstützern. Doch die größte Änderung wird sicherlich der zweite Wahlgang sein: Der ist nämlich keine Neuwahl mehr, für die sich weitere Kandidaten melden können, sondern eine Stichwahl der beiden stärksten Kandidaten.

März: Eckpunkte zur Bürgermeisterwahl stehen fest

Der Termin: Am 24. September wird Engens neuer Bürgermeister gewählt, sofern es im ersten Wahlgang klappt. An diesem Tag findet auch der Ökomarkt statt.

Am 24. September wird Engens neuer Bürgermeister gewählt, sofern es im ersten Wahlgang klappt. An diesem Tag findet auch der Ökomarkt statt. Die Bewerbungsfrist: Die Wahl wird zum Freitag, 7. Juli, ausgeschrieben. Bewerbungen können dann von Samstag, 8. Juli, bis Montag, 28. August, um 18 Uhr eingereicht werden. Alle Details sind hier nachzulesen.

Februar: Johannes Moser verkündet Paukenschlag

Die vierte Amtszeit wird er nicht zu Ende bringen: Johannes Moser erklärt im Februar seinen Rücktritt zu Ende Oktober. Ich kann mich noch nicht richtig damit abfinden und die Entscheidung ist auch mit viel Herzschmerz verbunden“, gibt er offen zu. Moser ist seit 27 Jahren Bürgermeister in Engen und damit einer der dienstältesten Bürgermeister des Kreises. Seit mehr als 40 Jahren ist er im öffentlichen Dienst. Und er ist der Kreisvorsitzende des Gemeindetags.

Johannes Moser wird zu Ende Oktober 2023 sein Amt in Engen aufgeben. Er ist dort schon seit 27 Jahren Bürgermeister. | Bild: Freißmann, Stephan

Die Nachricht trifft Amtskollegen ebenso überraschend wie Menschen, die in Engen leben und sich auf einen neuen Bürgermeister einstellen müssen. CDU-Sprecher Jürgen Waldschütz sagte etwa: „Ich habe gar nicht damit gerechnet. Die Nachricht war wie ein mittleres Erdbeben. Der Gemeinderat war sprachlos.“