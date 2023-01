Huhn Erna ist inzwischen offiziell freigegeben und dennoch nicht auf der Lochmühle in Eigeltingen zu sehen. Warum es so lange dauert, das Paduaner-Haubenhuhn heimzubringen – und warum Erna doppelt Glück hat.

„Frau Wirz, ist Erna immer noch bei euch?“, lautet unsere Frage am Telefon. Bei Anja Wirz in Beringen hat das in Deutschland gestohlene und in Beringen ausgesetzte Paduaner-Haubenhuhn Erna ein Übergangszuhause gefunden und verweilt seit