Eigeltingen in Zahlen, Daten, FaktenKreis: Konstanz Bevölkerung: 3926Fläche in Hektar: 5927Einwohner pro km²: 66Pendler: ein 776, aus 1721Altersdurchschnitt: 43,5Bildung: Gemeinschaftsschule mit zwei Zügen von Klasse 1 bis 10Wie lebt es sich in