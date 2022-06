Eigeltingen vor 5 Stunden

Sanierung oder doch Neubau? Neue Tudoburghalle rückt näher

Bürgermeister Alois Fritschi schildert deutlich: „Die Tudoburghalle ist marode und die Heizung ist am Ende.“ Deshalb soll eine neue Halle her, aber wie? Nun hat sich ein Förderverein gegründet, der anpacken will.