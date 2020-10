Gedächtnis der Region: Die Umgestaltung des Hegauplatzes war ein Meilenstein in der Entwicklung des Orts. Es entstanden Räume für Gewerbe und Wohen – und die Tradition der Dorffeste.

Innerörtliche Verdichtung, Infrastruktur im ländlichen Raum und die Förderung der Dorfgemeinschaft waren auch in den 1980er Jahren schon Thema in Eigeltingen. So entwickelten der damalige Bürgermeister Werner Bart und der Gemeinderat eine Vision für