von Susanne Schön

Bei Hermann Klaus laufen alle Fäden zusammen, denn er ist der Zunftmeister – also der Vorsitzende – der Krebsbachputzer. Damit ist er per Amt im Elferrat. „Der Elferrat organisiert die Fasnacht und hat die Aufgabe, dass die Tradition der Eigeltinger Fasnacht noch lange erhalten bleibt. Der Zunftmeister ist sozusagen der Chef des Vereins, zu vergleichen mit einem Vorstand in anderen Vereinen“, erklärt er und fügt überzeugend an: „Aber natürlich wäre der Elferrat nichts ohne die vielen Mitglieder, ob Krebsbachputzer, Landsturm oder Zimmerleute, die uns immer tatkräftig unterstützen.“

Bereits am 11. November 2001 wurde Hermann Klaus zum Zunftmeister gewählt. Davor war er bei den Zimmerleuten. Da ein Zunftmeister aber immer im Elferrat ist, musste er wechseln und den Zimmermannshut mit Elferratshut tauschen. Die Blauröcke tragen zum blauen Mantel eine rote Weste über weißem Hemd, den schwarzen Dreizackhut mit weißer Feder und weiße Handschuhe sowie eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Der Elferrat steht an vorderster Front der Zunft. Beim bunten Abend ist sein Tanzauftritt gute Tradition.

Ganz Eigeltingen macht mit

Hermann Klaus kann sich über die Mithilfe seiner Elferräte vor und bei den Narrentagen freuen. „Meine Aufgabe beim Narrentreffen ist die Gesamtleitung der kompletten Organisation“, erklärt er. Begeistert ist er, wie ganz Eigeltingen an einem Strang zieht. So hat er bereits auch Helfer jenseits des Vereins gefunden. Er sagt, außerdem unterstützten die Verwaltung und der Bauhof das Narrentreffen bei den Vorbereitungen und während der Narrentage und würden danach auch beim Aufräumen helfen. Sein persönlicher Höhepunkt sei der Umzug am Sonntag. Mit dabei seien Zünfte aus der Gegend, aber auch von weiter weg.

Für die Narrentage wünscht Hermann Klaus sich auf jeden Fall schönes und sonniges Wetter, ein Narrentreffen ohne unangenehme Zwischenfälle sowie ein gemeinschaftliches und faires Miteinander bei allen an diesem Großereignis Beteiligten: „Ganz einfach ein weiteres unvergessliches Narrentreffen 2020 bei uns in Eigeltingen.“ Die Elf ist eine besondere Zahl für die Narren.

Nur neun Mitglieder

Der Eigeltinger Elferrat ist besonders für Mathematiker und Narren. Denn zum einen hat er nicht elf, sondern nur neun Mitglieder, und zum anderen steht er nicht dem Verein vor, sondern ist eine eigenständige Gruppe.

Zum Elferrat der Krebsbachputzerzunft gehören neben Zunftmeister Hermann Klaus auch sein Stellvertreter Andreas Bihler, Säckelmeisterin Yvonne Bihler, Schriftführerin Christina Klaus sowie Klaus Bächler, Regina Glatt, Wolfgang Hertell, Michael Köpf und Mathias Martin.