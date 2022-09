Bodman-Ludwigshafen vor 5 Stunden

Sporthalle, Wärmehalle oder Notunterkunft? Intensives Ringen um Sporthalle Bodman

Das Landratsamt könnte Geflüchtete in der Sporthalle Bodman unterbringen, doch dann fehlt ein Baustein im Wärmehallen-Konzept der Gemeinde. Ohnehin fehlen Hallen, inzwischen fragen auch Nachbargemeinden am Seeende an.