Allensbach vor 1 Stunde

Wird der B33-Ausbau nun zur Chefinnensache? Die Regierungspräsidentin kommt nach Allensbach

Es wird keine lustige Dienstreise: Am 11. Mai kommt Bärbel Schäfer in Sachen B33 an den Bodensee. Aus Politik und Bürgerschaft weht ihr ein kalter Wind entgegen. Doch hat sie womöglich gute Nachrichten im Gepäck?