Die Lust an der Fasnacht lassen sich die Öflinger Narren nicht nehmen. Das stellten sie am Dritten Faißen bei einem spontanen Umzug unter Beweis

Mit dem Start der heißen Phase zur Fasnacht ist mit viel Umsicht doch einiges in der Stadt zustande gekommen – in erster Linie im Freien. In Wehr herrschte am Dritten Faißen das Hemliglunki vor. In Öflingen lebt die Tradition vom dritten Faiße