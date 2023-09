Wehr vor 1 Stunde

„Kreuz“-Abriss: Brennet-Chef Stephan Denk reagiert auf Bürgermeister-Kritik

In einem offenen Brief an Wehrs Rathauschef Michael Thater verteidigt der Unternehmer sein Vorgehen beim unrechtmäßigen Abriss des Gasthauses „Kreuz“.