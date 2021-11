Wehr vor 54 Minuten

Kaum vorstellbar: Die ersten Gastarbeiter im Wehratal waren Oberfranken

Melanie Braun starb am 4. April 2018 im biblischen Alter von 99 Jahren. Sie war 1919 im „Bayerhus“ in Wehr zur Welt gekommen. Kurz vor ihrem Tod sagte sie einen bemerkenswerten Satz: „Die Oberfranken, die man früher in Wehr als Bayern bezeichnet hat, waren die ersten Gastarbeiter im Wehratal.“