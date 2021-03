Wehr Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Ergebnisse Landtagswahl: In Wehr holen die Grünen klar die meisten Stimmen

In Wehr (Kreis Waldshut) holen die Grünen 38,2 Prozent der Stimmen. Die CDU verliert deutlich an Stimmen. Die Wahlbeteiligung liegt bei eher niedrigen 53,8 Prozent. Wie die weiteren Parteien in Ihrem Heimatort abschneiden, lesen Sie hier.