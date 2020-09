Hans-Peter Schlageter und Martin Brugger erinnern sich, wie 1983 der FC Bayern München und die WM-Elf von 1974 in Wehr aufspielten.

In seiner langen Zeit als Fußballer des FC Wehr durchschritt der 1946 geborene Hans-Peter Schlageter so manches Tal der Tränen: Etwa die 2:1 Niederlage ausgerechnet gegen den FC Säckingen 08 bei seinem ersten Einsatz 1958 in der C-Jugend. Das