Veröffentlicht am 07. Juni 2019

Junge Schwäne, Entenküken und sogar Nilgänse: Bei Sonnenschein und warmen Temperaturen lohnt sich ein Spaziergang bei Brennet am Rhein entlang. Denn hier gibt es aktuell einiges zu sehen. Ein schönes Ziel für einen Ausflug an Pfingsten. Nachwuchs: Eine Schwanenmutter und ihre Jungen (Aufnahme vom 30. Mai 2019).| Bild: Olheide, Monika

Längst wissen es nicht nur Wehrer: In Brennet, wo die Wehra in den Rhein fließt, befindet sich ein sehenswertes Naturschutzgebiet.Wer die ersten Sommertage nutzt, um gemächlich am Rhein entlang zu flanieren, kann die Schönheit der Natur