Waldshut-Tiengen Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Wie und wo die Waldshuter einst badeten

Ein Badezimmer konnten sich früher nur die Reichen leisten. Auf die übrige Bevölkerung wartete am Samstag der Zuber in der Küche oder man ging in Waldshut mit Seife und Handtuch ins „Städtische Wannen- und Brausebad“, auch „Volksbad“ genannt, das von 1927 bis 1980 existierte.