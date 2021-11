Auch im Dezember 2021 wird es keine Glühwein- und Bratwurststände in der Kaiserstraße geben. Der Werbe- und Förderungskreis Waldshut sagt den vierwöchigen Markt schweren Herzens ab. Die von der Landespolitik geforderte 2G-Plus-Regelung komme „einem Lockdown für den Handel“ gleich, sagt der Vorsitzende.

Nach der Absage im vergangenen Jahr wird auch in diesem Dezember kein Flanieren bei Thüringer Bratwurst und Glühwein in der Waldshuter Kaiserstraße möglich sein. Am Mittwochmorgen informierte der Werbe- und Förderungskreis Waldshut (W+F) über die