Visual Story Veröffentlicht am 02. April 2022

In der Einrichtung auf dem Mühleberg in Waldshut ist schon richtig was los. Die Tiere genießen den Lenz, und die kleinen Besucher freuen sich besonders über die Neuankömmlinge. Impressionen mit Videos.

Leckerlis: Werner Jockers, Vorsitzender des hinter dem Wildgehege stehenden Vereins, bringt ab und zu Maiskörner für das Wild (hier: Sikawild) mit.| Bild: Ursula Freudig

Im seit 50 Jahren bestehenden Wildgehege auf dem Mühleberg in Waldshut ist was los. Der Frühling ist erwacht, und die Tiere genießen die warmen Sonnenstrahlen. Und es hat Nachwuchs gegeben. Schön anzuschauen, wie sich Muttertiere und ihre Sprößlinge