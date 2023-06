Waldshut

Für das Fernsehen drehte Schlagerstar Andy Borg in der Kaiserstraße

Zweieinhalb Stunden dauert der Dreh im Jahr 1998, in der Fernsehsendung „Die Straße der Lieder“ war Waldshut in rund vier Minuten zu sehen. Gedreht wurde auch in Görwihl, Küssaberg, Höchenschwand und Bad Säckingen.