Visual Story Veröffentlicht am 25. März 2022

Nach den Verzögerungen wegen Corona und Lieferengpässen soll das Millionen-Projekt nun im Juni mit einem Fest abgeschlossen werden. Herzstück ist die Bücherei, die auch Treffpunkt für Jung und Alt werden soll.

Die Bauarbeiten am historischen Kornhaus in Waldshut kommen voran. Architekt Meinhard Hansen aus Freiburg erklärt vor Ort, was nun noch getan werden muss, damit das Millionenprojekt Ende Juni abgeschlossen werden kann.| Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Nach fast vier Jahren Bauzeit soll das historische Kornhaus in Waldshut nun voraussichtlich am letzten Juniwochenende mit einem großen Fest der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Der Haupteingang wird sich künftig an der Rückseite des Gebäudes