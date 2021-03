Die bei einer Technoparty im Ettikoner „Waschhüsli“ von der Polizei gemachten Drogenfunde, ein Gutachten über radonhaltiges Wasser bei Menzenschwand, die geplante Einrichtung eines Lichtspielhauses in Bonndorf – Werner Huff hat wieder die spannendsten Meldungen von vor 25, 50, 70 und 100 Jahren aus dem Alb-Bote-Archiv zusammengetragen.

Vor 25 JahrenKreis Waldshut – Wegen umweltgefährdender Abfallbeseitigung ermittelte der Wirtschaftskontrolldienst gegen einen Landwirt aus dem Raum Görwihl, der Gülle in ein Bachbett laufen ließ, so der Alb-Bote am 11. März 1996. Darüber