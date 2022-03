Bei einer Kundgebung vor dem Rathaus in Waldshut setzten am Mittwoch rund 400 Teilnehmer ein Zeichen gegen den Ukraine-Krieg. Mit dabei war auch viel politische Prominenz aus der Region.

Der Kreis Waldshut zeigt Flagge gegen den Krieg: Aktiv Solidarität mit der Ukraine zu demonstrieren, ist auch in der Region für viele Menschen das Gebot der Stunde. Nach Tiengen am Dienstagabend, fand am Mittwochabend in Waldshut eine weitere