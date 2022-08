Waldshut-Tiengen vor 5 Stunden

Durst? Die Trinkwasserbrunnen in Waldshut-Tiengen sorgen für Abkühlung

Redaktionsgeflüster: In deutschen Städten und Gemeinden soll es künftig mehr Trinkwasserbrunnen geben. In Waldshut-Tiengen können Bürger bereits an elf Brunnen ihre Trinkwasserflaschen wieder auffüllen.