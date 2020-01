Der Abriss der Geschäftsstelle der Volksbank Hochrhein in Tiengen sowie der angrenzenden Gebäude beginnt Ende Januar, spätestens Anfang Februar. Der Neubau an gleicher Stelle soll Ende 2021/Anfang 2022 fertig sein.

Lange war es ruhig um den geplanten Neubau der Volksbank Hochrhein in Tiengen, jetzt geht es los. In Kürze beginne der Abriss der bestehenden Gebäude, so Vorstandschef Klaus-Dieter Ritz. Dies werde mehrere Wochen in Anspruch nehmen.Gute zwei Jahre