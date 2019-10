Waldshut-Tiengen vor 27 Minuten

Tausche Schulbank gegen Triathlon: Wie es ein Mathe-Lehrer aus Waldshut-Tiengen zum Ironman auf Hawaii schafft

Einmal beim Ironman Hawaii mitmachen. Diesen Traum hat sich Daniel Groß aus Waldshut-Tiengen nun erfüllt. Die Qualifikation für den härtesten Triathlon der Welt hat er in der Tasche. In genau einem Jahr startet er neben den Profis. Er verrät, wie er bis dahin trainiert und was der Sport für ihn bedeutet.