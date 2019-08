Waldshut-Tiengen vor 3 Stunden

Sieben Wildschweine waren die ersten Bewohner im Waldshuter Wildgehege

Das Waldshuter Wildgehege wurde am 19. Juni 1971 eröffnet. Zu den ersten Bewohnern gehörten sieben Wildschweine, heute leben dort rund 200 Tiere. In unserer Serie „Gedächtnis der Region“ blicken wir auf die Geschichte des beliebten Naherholungsziels in Waldshut.