Beim Textilunternehmen Lauffenmühle gingen am 31. Juli endgültig die Lichter aus. Die wechselhafte Geschichte reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück.

Mit dem Ende der Produktion am 31. Juli 2019 war die über 184-jährige Existenz des Textilunternehmens Lauffenmühle beendet, der Name der Webseite steht bereits zum Verkauf. Seit frühen Zeiten gab es die Mühle am Lauffen, einem Wasserfall der Wutach,