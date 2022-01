Ühlingen-Birkendorf vor 6 Stunden

So macht der Winter Spaß: Familienvater aus Riedern am Wald stellt Schlittenlift für Kinder auf

Herbert Duttlinger, Vater von vier Kindern im Alter von fünf bis zehn Jahren aus Riedern am Wald, hat aus seiner eigenen Not einen Schlittenlift gebaut. Im Internet hat sich der „Erfinder“ kundig gemacht und brauchbare Angaben zum Aufbau gefunden. Das Prinzip ist so simpel wie kurios.