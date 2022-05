Ühlingen-Birkendorf vor 51 Minuten

Gallina Braun ist Russin und schockiert vom Krieg in der Ukraine. Nun arbeitet sie mit Geflüchteten

Von Putins Angriffskrieg in der Ukraine sind auch russische Bürger in der Region erschüttert. Wie geht es ihnen? Galina Braun stammt aus Krasnojarsk in Sibirien/Russland und lebt seit acht Jahren in Ühlingen-Birkendorf.