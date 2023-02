Viel Spaß und großen Nachholbedarf haben die kleinen und großen Narren. Sie haben ausgelassen Dorffasnacht gefeiert, mit allem was dazu gehört: Wecken, Wurst und einen tollen Hemdglunki-Umzug.

„Jetzt goht‘s los“ hieß es am Schmutzige Dunschdig, dem traditionellen Auftakt der Birkendorfer Dorffastnacht. Ob die enorme Beteiligung bei Schul- und Kindergartenschließung sowie beim Hemdglunkerumzug am schönen Wetter oder am