von Werner Steinhart

Auf ein gutes Gelingen des 33. Schlüchttal-Narrentreffens in Ühlingen stießen die Narrenvereine der Schlüchttal-Narrenvereinigung im Sitzungssaal des Rathauses Ühlingen an und eröffneten damit die närrische Saison. Die Ühlinger Stiegele Chatzen feiern in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen, Anlass für die Chatzen, das Schlüchttal-Narrentreffen zu organisieren.

Waldshut-Tiengen Die Narrenzunft HüRi gönnt sich für die kommende Fasnachtssaison ein neues Häs Das könnte Sie auch interessieren

Das klassische Jubiläum wird von den Stiegele Chatzen gebührend gefeiert – zusammen mit dem 33. Schlüchttalnarrentreffen am 15. und 16. Februar. Längst sind die Vorbereitungen für die närrische Veranstaltung nahezu abgeschlossen. 4000 Hästräger werden zum Narrentreffen und zum Nachtumzug erwartet. Gerhard Albicker, stellvertretender Vorsitzender der Stiegele Chatzen begrüßte die Narrenvereine der Vereinigung und ging auf das Narrentreffen ein.

Mit dabei beim Neujahrsempfang der Schlüchttal-Narrenvereinigung, die Guggelochspatzen aus Aichen, Gastgeber des 32. Narrentreffens 2019 in Aichen. | Bild: Werner Steinhart

Erstmals wird es an den beiden Tagen ein sogenanntes Narrendorf geben rund um Schule und Schlüchttalhalle. Darin enthalten sind zwei Bühnen für die zwölf angemeldeten Guggenmusiken. Das Narrendorf wird ein abgeriegeltes Festgelände sein mit zwei Eingängen. „Sicherheit ist uns ganz wichtig“, so Gerhard Albicker. Das Gelände wird von einer Securityfirma überwacht, ebenso die Eingänge mit Einlasskontrolle. Zutritt erst ab 16 Jahre.

Programm zum Jubiläum

Das Programm für das Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen sieht vor: am Samstag, 15. Februar 15 Uhr Aufstellen des Narrenbaums durch die Zimmermannsgilde Riedheim, um 18 Uhr Narrenmesse in der Pfarrkirche in Ühlingen und ab 20.11 Uhr Nachtumzug. Am Sonntag, 16. Februar 10 Uhr Empfang der Zunftmeister und der große Jubiläumsumzug startet um 13.11 Uhr. Albicker wies auch auf die Shuttle-Busse der SBG am Samstag hin, die aus allen Richtungen Ühlingen anfahren werden und auch zurück. Dem Schirmherrn des Narrentreffens Bürgermeister Tobias Gantert überreichte Albicker den obligatorischen bunten Schirm.

Timo Schäuble, Präsident der Schlüchttal-Narrenvereinigung freut sich auf das Narrentreffen und dankte den Stiegele Chatzen für die Ausrichtung. Auch der Schirmherr sprach den Chatzen und der Narrenvereinigung ein herzliches Dankeschön aus. Er freut sich, dass alle Vereine Ühlingens mit von der Partie sind, denn „ein Dorf muss solch ein Großereignis gemeinsam schaffen“, so Tobias Gantert. Dies gilt auch für 2021 in Untermettingen mit dem Kleggau-Narrentreffen und 2022 in Berau.

„Wir haben genügend Erfahrung mit Narrentreffen“, betonte Ortsvorsteher Klaus Müller, Narrenrat und früherer Narrenboss. In den vergangenen Jahrzehnten fanden fünf Narrentreffen im Schlüchttal statt. Er weiß aber auch, dass die gesamte Dorfgemeinschaft hinter den Stiegele Chatzen stehe. Dass das 33. Schlüchttal-Narrentreffen wieder ein Erfolg wird, wünschen sich alle Verantwortlichen.