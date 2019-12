Erich Hauser aus Birkendorf hat an Heiligabend Geburtstag. In seiner Kindheit wurde an diesem Tag aber immer nur Weihnachten gefeiert. Erst seine Frau führte zum 40. Geburtstag ein, dass morgens der Geburtstag und abends Weihnachten gefeiert wurde.

