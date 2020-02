Ühlingen-Birkendorf 12. Februar 2020, 11:42 Uhr

„Ein möglichst sicheres Fest“, das wünschen sich die Vorsitzenden des Narrenvereins Stiegele Chatz für das 33. Schlüchttal-Narrentreffen in Ühlingen

Am 15. und 16. Februar ist das 33. Schlüchttal-Narrentreffen in Ühlingen. Sandy Schäuble und Gerhard Albicker, die Vorsitzenden des Narrenvereins Stiegele Chatz, geben im Gespräch Einblicke in die Vorbereitungsarbeiten und in das Sicherheitskonzept.