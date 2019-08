Die Schullandschaft in Todtmoos erlebt in 70er Jahren Umbrüche und entwickelt sich positiv. Heute ist trotzdem nur noch die Grundschule übrig.

In den 70er Jahren hat sich die Schullandschaft in Todtmoos grundlegend verändert. Dieses denkwürdige Jahrzehnt der Schulgeschichte bedeutete den Wegfall der sogenannten Zwergschulen in den weit verzweigten Ortsteilen aufgrund der vom Staat