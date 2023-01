Wutach vor 46 Minuten

Es gibt ein Duell um den Einzug ins Wutacher Rathaus: Am letzten Tag geht die zweite Bewerbung ein

Die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl in Wutach ist abgelaufen. Am 23. Dezember wirft Alexander Pfliegensdörfer seinen Hut in den Ring, kurz vor Ablauf gibt ein zweiter Kandidat seine Bewerbung ab.