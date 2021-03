Stühlingen Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Detail-Ergebnisse Landtagswahl für Stühlingen und Ortsteile: In Eberfingen, Grimmelshofen, und Lausheim liegt die CDU vorn

Manche Teilorte sind klar grün dominiert, in anderen kann die CDU ihre Führung behalten: Die Ergebnisse der Landtagswahl zeigen in den Ortsteilen von Stühlingen (Kreis Waldshut) eine erstaunliche Bandbreite. Die FDP belegt fast überall Platz drei, in Lausheim kommt sie gar auf 24 Prozent. Dafür kommt in Blumegg die AfD sehr, sehr nahe an Grüne und CDU heran.