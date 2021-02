von Christiane Sahli

Das Arbeiten am Bildschirm zu Hause, der Fernunterricht im eigenen Zimmer und die Corona-Einschränkungen haben für viele Menschen zu einer deutlichen Reduktion ihrer körperlichen Bewegung geführt. Zudem kamen die Aktivitäten in der Sportvereinen weitgehend zum Erliegen. Um sportliche Betätigung anzuregen und dem Corona-Blues entgegenzuwirken, hat der Sportverein St. Blasien vor Kurzem ein Workout-Video für jedermann in zwei Versionen ins Internet gestellt. Übungsleiterin Karin Engesser zeigt darin Übungen für Beweglichkeit und Kräftigung.

Die Aktivitäten des SV St. Blasien liegen derzeit brach, in der Halle läuft nichts. Angesichts der Situation leidet so mancher unter dem Corona-Blues und Bewegungsmangel. Dem wollen die Verantwortlichen des SV St. Blasien mit einem Workout-Video vorbeugen oder abhelfen. Unter der Anleitung der Übungsleiterin für den Damensport, Karin Engesser, kann auch jeder Ungeübte zu Hause selbst etwas für die körperliche Fitness tun.

Den ganzen Körper fordern

Impulse, sich auch zu Hause zu bewegen, wolle sie geben, sagte die Trainerin Karin Engesser. Und so hat sie zahlreiche Übungen zusammengestellt, die den ganzen Körper fordern, Arme, Beine, Po, Bauch und Rücken werden angesprochen, erläutert die Übungsleiterin. Dabei geht es zum einen um die Beweglichkeit von Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule. Darüber hinaus steht die Kräftigung verschiedenster Muskelgruppen an.

Zwei Versionen

Das Video steht in zwei Versionen zur Verfügung. Die Übungen der kürzeren, etwa sechsminütige Version sind für jedermann, auch Ungeübte geeignet. Etwas anspruchsvoller ist das Trainingsangebot der mit rund zehn Minuten etwas längeren Variante. Dezente Hintergrundmusik wirkt zusätzlich motivierend auf die Freizeitsportler.

Täglich jede Übung 30-mal ausführen

Tägliche Beweglichkeits- und Kräftigungsübungen seien sinnvoll, sagte Karin Engesser, fünf Minuten sind aus ihrer Sicht aber nicht ausreichend. Sie empfiehlt, jede Übung, gerade die zur Kräftigung, zehnmal auszuführen und dies zweimal zu wiederholen, sodass jede Übung insgesamt 30-mal ausgeführt wird. Ganz wichtig sei bei dem Training auch, auf seinen Körper zu achten, in sich hineinzuhören und die Übungen bei Schmerzen abzubrechen, so der Tipp der Übungsleiterin.

Die Workout-Videos können von der Internetseite des SV St. Blasien heruntergeladen werden.