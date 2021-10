Zu den prominentesten Zweitwohnsitzlern in Ibach zählt der Wissenschaftler Bernhard Schölkopf. Er ist nicht nur Direktor des Max-Planck-Instituts für intelligente Systeme in Tübingen und Preisträger des renommierten Körber-Preises, sondern zählt laut dem Forschungsmagazin „Science“ auch zu den zehn einflussreichsten Computerwissenschaftlern der Welt. Hier oben, ganz ohne Lichtverschmutzung, genießt der Hobby-Astronom seit rund zwölf Jahren nachts den weiten Blick ins Weltall. Und: Eine Woche Auszeit in Ibach soll ihm, laut eigenen Angaben, einst zu einem wichtigen wissenschaftlichen Durchbruch verholfen haben. Er liebt seine Zweitwohnsitz-Gemeinde so sehr, dass er sogar seinen Computer auf den Namen „Ibach“ getauft hat.

Zehn Zweitwohnsitze, die in der Regel freistehende Häuser sind, gibt es in Ibach – das sind rund sieben Prozent aller Häuser in der rund 350 Einwohner umfassenden Gemeinde. „Sobald ein Haus zum Verkauf steht, ist die Nachfrage sehr hoch“, sagt Ibachs Bürgermeister Helmut Kaiser, „in vielen Fällen ist es so, dass die Wohnung oder das Haus zunächst als Nebenwohnsitz genutzt wird und nach dem Eintritt in den Ruhestand zum Hauptwohnsitz wird.“

Auch Bernau ist aufgrund der Lage, direkt unterhalb des Herzogenhorns, und dem Status als Luftkurort beliebt: „Die Nachfrage nach Wohn- und Freizeitraum ist schon immer größer als das Angebot“, sagt Tourismus- und Marketingleiter Matthias Wendle. Unter Berücksichtigung der geologischen und ökologischen Besonderheiten des Hochtals und des ausgewogenen Landschaftsbildes versuche die Gemeinde trotzdem, wo möglich, neuen Wohnraum zu erschließen. „Wichtig ist uns ein Gleichgewicht zwischen Bernauern und den Gästen aufrecht zu erhalten“, betont Wendle. 270 Zweitwohnsitze gibt es in Bernau. Und da der bei Wintersportlern und Wanderern beliebte Schwarzwaldort schon seit Generationen mit Gästen aus den verschiedensten Regionen lebt, freue man sich auch über Nutzer von Zweitwohnsitzen: „Gastfreundschaft und Interesse an anderen Menschen, egal woher sie stammen, gehören zu unserem Selbstverständnis“, sagt der Tourismuschef. Wer hier einen Zweitwohnsitz hat, kann das vielfältige Angebot der Inklusiv-Gästekarte nutzen und bekommt damit beispielsweise kostenfreien Eintritt in das Hans-Thoma-Museum oder in das Heimatmuseum Resenhof sowie Vergünstigungen bei Eintritten von anderen Freizeitangeboten. Der Grund: Viele Besitzer vermieten ihren Zweitwohnsitz auch als Ferienwohnung unter. „Die Gemeinde Bernau profitiert von den zusätzlichen Betten, die dadurch für touristische Übernachtungen entstehen“, erklärt Matthias Wendle.

83 Zweitwohnungen und acht Ferienwohnungen bietet die Hochschwarzwaldgemeinde Häusern. Durch das für die Gemeindegröße außergewöhnlich vielfältige Angebot an Einkaufsmöglichkeiten und eine Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr im Halbstundentakt schätzen Einheimische, Gäste und Zweitwohnsitzler das 1311-Seelen-Örtchen gleichermaßen: „Die Nachfrage ist sehr groß und führt zu Preissteigerungen – auch durch die Nähe zur Schweiz“, sagt Häuserns Bürgermeister Thomas Kaiser auf Nachfrage.

Die Nachfrage nach Wohnraum sei wie in den meisten Städten und Gemeinden höher als der verfügbare Wohnraum, teilt St. Blasien Pressesprecherin Susanne Gilg mit, „natürlich erhöhen Zweitwohnungen auch in St. Blasien den Druck auf den Immobilienmarkt und erschweren es einheimischen Familien, Bauflächen oder Wohnraum zu finden.“ Mit gezielter Baulandentwicklung versuche die Stadt dem gerecht zu werden.

Mehr als 200.000 Übernachtungen verzeichnet beispielsweise die bei Touristen beliebte Stadt St. Blasien. Und die Schwarzwaldgemeinde ist auch bei Zweitwohnsitzlern beliebt: 112 Zweitwohnungen, die insgesamt 192 Personen ein Wochenend- und Feriendomizil bieten, gibt es in der Stadt und ihren Ortsteilen. Und dabei ist Menzenschwand mit seinen urigen Häuschen und romantischen Wasserfällen besonders beliebt: 93 Menschen genießen ihren Zweitwohnsitz in Menzenschwand, 89 im Kernort St. Blasien mit prächtiger Dom-Kuppel und florierender Infrastruktur und nur zehn Personen haben einen Zweitwohnsitz im Albtal.

Auch im Südschwarzwald ziehen viele Gemeinden Zweitwohnsitznutzer und Feriengäste aus Deutschland und der benachbarten Schweiz wie magisch an. In der warmen Jahreszeit schätzen Naturfreunde den Schwarzwald besonders für seine tiefen Schluchten, weiten Wälder und weit über die Grenzen der Region hinaus bekannten Wander- und Radwege. Im Winter locken Schnee, Loipen und Pisten Wintersportler an: für Ski- und Snowboardfahrer, kleine Rodler und große Schneeschuhwanderer wird einiges geboten.

St. Blasien/Häusern/Bernau/Ibach – Ob ein Häuschen im Grünen, eine Wohnung in einem Ferienort oder ein Bungalow am See – immer mehr Deutsche haben laut einer Studie des Instituts für Demografie in Allensbach ein Feriendomizil. Waren es 2016 noch rund 930.000 Menschen, die einen Zweitwohnsitz ihr Eigen nennen konnten, waren es im Juli 2020 bereits 1,26 Millionen! Die Lockdowns der Corona-Pandemie dürften die Sehnsucht nach einem Erholungsort jenseits zugebauter Städte noch verstärkt haben.

St. Blasien, Häusern, Bernau und Ibach nutzen viele Menschen als Ruheoasen an Wochenenden und in den Ferien

Familie Wilken nutzt ein 400¦Jahre altes Bauernhaus in Ibach als Zweitwohnsitz. Familie Gugel lebt an Wochenenden auf 42 Quadratmetern in Häusern

Ibach/Häusern – Zahlreiche Schwarzwaldgemeinden sind bei Deutschen und Schweizern gleichermaßen als Zweitwohnsitz beliebt, bieten sie doch Ruhe und Natur, direkt vor der Haustüre. So kam es auch, dass sich Familie Wilken in ein rund 400 Jahre altes Bauernhaus in Ibach verliebt hat: „Bei einer Wanderung mit einem Kumpel habe ich es letztes Jahr entdeckt und wusste sofort: Da möchte ich einziehen“, erinnert sich Folkert Wilken, der in Ulm eine Softwarefirma leitet. Schon als kleiner Bub kletterte er in Dachsberg durch den Wald: „Mein Opa hatte dort ein Ferienhaus – die Sehnsucht, irgendwann auch so einen tollen Rückzugsort in der Natur zu haben, schlummerte irgendwie immer in mir.“

Seit Herbst 2020 sind Folkert (58) und Ehefrau Andrea (59) Wilken nun stolze Besitzer des historischen Bauwerks. An Wochenenden kommen sie jetzt regelmäßig. Für die rund 220 Kilometer braucht das Ehepaar etwa zweieinhalb Stunden. „Noch sind wir weit von Erholung entfernt, schließlich muss ein so historisches Gebäude, in dem schon unzählige Generationen von Menschen gelebt haben, erst mal renoviert werden“, sagt der Vater von vier erwachsenen Kindern, „aktuell pfeift es noch durch die Holzwände und die einzige Heizmöglichkeit ist ein, zwar wunderschöner, aber nicht sehr effektiver Kachelofen aus dem 18. Jahrhundert.“

Mit Unterstützung des Architekturbüros Sutter³ aus Freiburg und lokalen Handwerksbetrieben plant das Ehepaar zurzeit eine denkmalschutzkonforme Sanierung: „Wir wollen dabei viel Wert auf den Erhalt der traditionellen Baumaterialien legen, so viel Massivholz und Naturstein bewahren, wie es geht“, so Folkert Wilken, „schließlich haben wir uns ja auch wegen der Urigkeit in dieses Postkartenmotiv verliebt!“ Besondere Hingucker sind etwa zahlreiche handgefertigte und aufwendig geschnitzte Türen und ein 300 bis 400 Jahre alter Eisenofen in der Küche.

Wenn alles fertig ist, werden die Investitionen in ihren Zweitwohnsitz Schätzungen zufolge mehr als ein Neubau-Einfamilienhaus gekostet haben. „Aber wir haben dann Platz für die ganze Familie samt Kindern und erstem, frisch geborenen Enkelchen“, freut sich Andrea Wilken. Später können sich die beiden auch vorstellen, den Zweitwohnsitz in ihren Altersruhesitz umzuwandeln. „Ibach ist einfach wunderschön, wir fühlen uns sehr wohl und willkommen!“ Weil eine Tochter körperlich und geistig behindert ist, sollen alle Wohnbereiche barrierefrei gestaltet werden. „Das wird zusätzlich zum Denkmalschutz eine riesige Herausforderung“, weiß Folkert Wilken, „aber es wird sich lohnen – da sind wir sicher!“ Sind alle Umbauten und Renovierungen geschafft, wollen die beiden die Schwarzwälder Moore und grünen Weiden mit ihren E-Bikes und geschnürten Wanderstiefeln erkunden und die badische Küche genießen – „die lieben wir sehr!“

Etwas kleiner aber dafür viel weniger arbeitsintensiv ist der Zweitwohnsitz von Rosemarie (59) und Bernd (53) Gugel in Häusern: „Wir haben 2017 eine 42-Quadratmeter-Ferienwohnung mit Rundum-Sorglos-Paket gefunden“, schwärmen die beiden. Ein Hausmeister kümmert sich um die Grünanlagen und das Treppenhaus. „So können wir nach einer stressigen Woche einfach ankommen und uns sofort wohlfühlen!“ Bernd Gugel ist Mediziner mit eigener Praxis im Markgräflerland. „Speziell in der Coronazeit hatte ich sehr volle Wochen – hier in Häusern, fernab meiner Patienten, kann ich zur Ruhe kommen“, sagt er. Die etwas mehr als eine Stunde Fahrt zum Zweitwohnsitz tritt das Ehepaar, wenn möglich, rund zweimal pro Monat an. Am liebsten genießen die beiden dann ohne Fernsehen, Radio und Internet bei einem guten Buch die Ruhe und Aussicht vom überdachten Balkon: „Wir blicken auf eine Pferdekoppel mit blühendem Apfelbaum und hinab ins Tal“, sagt Rosemarie Gugel.

Für Tagesausflüge lockt es die Naturfreunde auch zum Pilzesammeln in den Wald oder zu Spaziergängen an den Schluchsee. „Auch andere Orte sind schön, aber Häusern ist für uns perfekt, weil hier die ideale Mischung aus erholsamer Ruhe und Infrastruktur geschaffen wurde“, sagt die 59-Jährige. Neben mehreren Restaurants, gibt es in der Hochschwarzwaldgemeinde nämlich mittlerweile fußläufig auch zwei Supermärkte, eine große Drogerie und einen Bäcker, der Sonntagsbrötchen für Genießer bereithält. „Ideal, wenn man ein paar stressfreie Tage möchte!“

„Mein Opa hatte ein Ferienhaus im Schwarzwald – die Sehnsucht, irgendwann auch so einen tollen Rückzugsort in der Natur zu haben, schlummerte irgendwie immer in mir.“

Folkert Wilken, Zweitwohnsitzler in Ibach