von Christiane Sahli

Wie viele andere Branchen auch, wurde die Modebranche schwer von der Corona-Krise getroffen. Erschwerend kommt hinzu, dass gerade das Geschäft mit der Mode in besonderem Maße saisonabhängig ist. Von vollen Lagern, reduzierten Angeboten und deutlich vorsichtigeren Bestellungen bei den Lieferanten berichteten Modehändler in St. Blasien.

Wenigstens ein wenig Glück im Unglück hatte die Modebranche beim ersten Lockdown im März 2020. Denn da war die Winterware weitgehend verkauft und Geschäfte und Lager mit der Sommermode bestückt. Und auch mit dem Absatz im Sommer konnte man zufrieden sein, auch wenn nicht alles verkauft werden konnte und sich das Geschäft angesichts der zahlreichen Kunden aus der Schweiz und der Grenzschließung bis Mitte Juni nach hinten verschoben habe, sagt Ulrike Baumgartner (Ulrike Mode). „Wir haben die Sommerware sauber abgeschlossen“, lautet das Fazit von Christian Keemss (Schmidt-Arkaden).

Hochrhein Corona-Mundschutz aus Schopfheim statt aus China Das könnte Sie auch interessieren

Die Bestellung der Winterware stellte die Geschäftsinhaber aber vor Probleme, denn geordert werden muss etwa ein halbes Jahr vor Beginn der jeweiligen Saison, damit die Hersteller entsprechend produzieren können, erklärt Keemss.

Wie viel sollte man angesichts der anhaltenden Pandemie also bestellen? Wie sind die Chancen, die georderte Ware auch abzusetzen? Winterware hätten sie sehr vorsichtig geordert, 20 bis 30 Prozent weniger als in den Vorjahren, bestellt, sagen die Geschäftsinhaber übereinstimmend. Aber dennoch blieb angesichts des erneuten Lockdowns und des dadurch fehlenden Weihnachtsgeschäftes viel in den Geschäften liegen. Ihr Lager sei noch mit der Winterware voll und eine Rückgabe an die Lieferanten nicht möglich, sagt Ulrike Baumgartner. Daher bot sie ihre Ware zu reduzierten Preisen an. Ihre Erfahrung: „Da und dort gehen noch Einzelstücke.“

Hochrhein/Schweiz Kommt eine Testpflicht an der Grenze zur Schweiz? Der Aargauer Landammann befürchtet eine massive Stauproblematik am Hochrhein Das könnte Sie auch interessieren

Und auch zu Beginn der kommenden Wintersaison will sie das eine oder andere Schnäppchen anbieten. Dabei komme ihr zugute, dass sie nicht nur großen Wert auf Qualität, sondern auch auf zeitlosere Bekleidungsstücke lege, sagt sie.

Etwas anders sieht die Situation bei Schmidt-Arkaden aus. Zumindest einen Teil der Ware hätten die Lieferanten zurückgenommen – das sei vertraglich geregelt, erläutert Keemss. Und von der Saison unabhängige Ware werde das Modehaus natürlich weiterhin anbieten. Die nicht veräußerte Ware soll nicht weggeworfen werden, betont er.

Hochrhein Ein Jahr Corona im Kreis Waldshut: So entwickelte sich das Infektionsgeschehen am Hochrhein Das könnte Sie auch interessieren

Auch für die anstehende Sommersaison haben die beiden Geschäftsinhaber in Anbetracht der unsicheren Situation vorsichtig Ware geordert. Und sie sind froh, dass sie nun zumindest wieder nach Terminvereinbarung Kunden bedienen dürfen. Da Not ja bekanntermaßen erfinderisch mache, gehe sie noch einen weiteren Weg, sagt Ulrike Baumgartner: Viele ihrer aktuellen Artikel hat sie fotografiert und die Fotos an ihre Stammkunden versendet.

Die Reaktion der Kunden überraschte sie: Am Morgen nach dem E-Mail-Versand habe sie schon sechs Bestellungen erhalten. Zugute kam Ulrike Baumgartner dabei, dass sie ihre Stammkunden sehr gut kennt und daher gleich die richtigen Größen zum Versand fertig machen konnte. Sechs Stunden war sie mit dem Verpacken beschäftigt, erzählte sie. Aber es habe sich gelohnt.