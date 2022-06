von Christiane Sahli

St. Blasien – Schon seit Jahrzehnten gehören die Aufführungen des Pfingsttheaters zu den Höhepunkten der Pfingstfeierlichkeiten des Kollegs. Nach einer zweijährigen Corona bedingten Pause steht nun am Wochenende eine besondere Premiere an: Erstmals wird ein von einer Schülerin verfasstes Theaterstück auf die Bühne gebracht. Und auch das Bühnenbild wird anders sein als gewohnt. Johannes Kaczmarczyk und Caroline Keller führen Regie bei dem von Leni Meder eigens für diesen Anlass geschriebenen Stück „Selfie mit Engeln“.

Der junge Malte macht sich nach dem Abitur auf den Weg, um auf dem Ignatiusweg in Spanien zu wandern und damit einen langgehegten Wunsch seines Vaters, der die Wanderung aufgrund einer Erkrankung nicht antreten kann, zu erfüllen. Auf seiner Wanderung, von der er seinem Vater Fotos schickt, stößt Malte immer wieder an seine Grenzen, bekommt aber Hilfe von Engeln, die ihm der heilige Ignatius von Loyola schickt.

Der Wunsch der Kollegsleitung war es, angesichts des noch bis Juli dauernden ignatianischen Jahres, dieses Thema dramaturgisch im Pfingsttheater zu beleuchten. Als die Proben im Herbst begannen, stand allerdings noch nicht fest, was man auf die Bühne bringen wird. Daher galt es zunächst, neue Begegnungen, Erlebnisse und Reflexionen als Improvisationstheater szenisch umzusetzen. Immer wieder musste man in neuer Besetzung arbeiten, da Schüler, in deren Klassen ein Corona-Fall aufgetreten war, nicht an die Proben teilnehmen durften, sagt Caroline Keller.

Im November kam Deutschlehrer Johannes Heitmann auf seine Schülerin Leni Meder mit dem Vorschlag zu, ein Stück für das Pfingsttheater zu verfassen, das Thema Ignatius war dabei vorgegeben. Die Neuntklässlerin stimmte zu. Ihre Idee, die Wanderung eines Jungen auf dem Ignatiusweg zu beschreiben, fand bei den beiden Regisseuren großen Anklang.

Autorin Leni Meder sah sich zunächst die Aufzeichnungen von den zuvor einstudierten Szenen an und nahm daraus Inspirationen für ihr Stück mit. Wichtig war ihr zudem, die Schauspieler und ihr Können kennenzulernen, um darauf in dem Stück eingehen zu können, sagt sie.

Den Großteil ihres Stückes verfasste die Autorin in den Fastnachtsferien. Gemeinsam mit dem Regie-Team wurde das Schauspiel in einigen wenigen Punkten überarbeitet, bevor im März die Proben begannen. Zwölf Schüler der Klassen acht bis zwölf sind in diesem Jahr mit von der Partie, zwei von ihnen waren auch bei dem bislang letzten Pfingsttheater im Jahr 2019 dabei.

Die Freude, wieder gemeinsam etwas auf die Beine stellen zu können, sei den Schülern anzumerken, sagt Kaczmarcyk. Zweimal wöchentlich wurde geprobt, vor den Aufführungen steht noch mehr Probenarbeit an. Den Regisseuren hatte die Autorin zahlreiche Anweisungen mit auf den Weg gegeben, die diese überwiegend umsetzten.

Eine weitere Neuerung gibt es beim Bühnenbild: Auf die üblichen Requisiten verzichten die Regisseurin und der Regisseur weitgehend, das Bühnenbild wird vielmehr auf drei große Leinwände auf der Bühne projiziert. Auf zwei weiteren, kleineren Leinwänden neben der Bühne werden Handyfotos von Malte, die er seinem Vater schickt, sowie Chatverläufe zwischen Vater und Sohn zu sehen sein. Auch die das Bühnenstück untermalende Musik ist eine Eigenproduktion: Sie wurde von Musiklehrer Christoph Pollak komponiert.

Je näher die Aufführung rückt, desto mehr steigt die Aufregung bei allen Beteiligten. Und ganz besonders bei Leni Meder. Es sei für sie schon von Anfang an aufregend gewesen, ein großes Theaterstück schreiben zu dürfen, zumal es für sie ganz unerwartet gekommen sei. Nun steige die Anspannung täglich, sagt die Autorin des Stücks.