von Karin Steinebrunner

Mechthild Ehmann und Ulrike Wasmer-Ludwig nehmen am St. Blasier Holzbildhauersymposium teil. Mechthild Ehmanns Arbeit hat den Titel „1000 Jahre Frau Holle im Lockdown“, Ulrike Wasmer-Ludwigs „Zwischenzeit-Zwischen(mahl)zeit“.

Mechthild Ehmann: 2021 gibt es viele Arbeiten aus einem liegenden Stamm oder einem relativ kubischen Block. Eine Sonderstellung nimmt die Dachsberger Künstlerin Mechthild Ehmann ein. Ihr Grundmaterial war so im Wald nicht zu finden. Sie hat einen zusammengesetzten massiven Block vom Bauhof aufgestellt bekommen.

Mechthild Ehmann | Bild: Karin Steinebrunner

Geboren 1963, absolvierte sie zunächst eine Steinmetzlehre und danach ein Studium der Bildhauerei an der Kunstakademie in Stuttgart. Ihre bevorzugten Materialien sind Stein, Glas und Bronze, mit Holz arbeitet sie nur gelegentlich. Ausstellungen führten sie in die Schweiz, nach Frankreich, Holland, Belgien und England, und auch etliche Preise hat sie bekommen. Ende Oktober hat sie eine Ausstellung an der Mosel, danach in Dortmund. Besonders freut sie sich darauf, im Frühjahr zwischen Ostern und Pfingsten die kleine Kirche in der Schopfheimer Altstadt bespielen zu dürfen.

Die Serie In einer kleinen Serie stellt diese Zeitung die am St. Blasier Holzbildhauersymposium teilnehmenden Künstler vor.

Die Konturen ihrer Arbeit „1000 Jahre Frau Holle im Lockdown“ hat sie vorgezeichnet und den Block am Montag grob in Form gebracht. Seit Anfang des Lockdowns 2020 habe sie sich mit diesem Begriff auseinandergesetzt. Dabei sei sie darauf gestoßen, dass sich Frauen quasi Jahrhunderte lang in einem Lockdown befunden haben. Daher der Titel. Darüber hinaus stehe Frau Holle sinnbildlich für die Erde. Was der Mensch mit dieser Erde veranstalte, sei aus ihrer Sicht unsäglich. Daher will sie aufmerksam machen auf die fast aussichtslose Lage der Mutter Erde – gequält, geschunden, missachtet, dem Macht- und Profitstreben ausgeliefert und geopfert. Anstelle des „Ecce Homo“ tritt bei ihr das „Ecce Gaia“.

Ulrike Wasmer-Ludwig: Ebenfalls einen massiven Quader braucht Ulrike Wasmer-Ludwig aus Bernau. In ihrem Stück eines Riesenstamms war allerdings der Käfer, sodass der Baum ohnehin hätte gefällt werden müssen. Sie will, sobald sie an die Feinarbeit geht, seine Jahresringe zählen. Geboren 1961 in Waldshut, machte sie ihre Holzbildhauerlehre beim Vater, absolvierte 1982 die Gesellenprüfung, 1987 die Meisterprüfung und übernahm 1992 den Bildhauerbetrieb ihres Vaters. In der jüngsten Zeit war sie fleißig, hat zwölf teils überlebensgroße Tierfiguren für den Gersbacher Rinderlehrpfad geschaffen, außerdem zwölf Hans-Thoma-Stühle.

Ulrike Wasmer-Ludwig | Bild: Karin Steinebrunner

Sie wollte eine Skulptur gestalten, die einen konkreten Verwendungszweck haben sollte. Die Idee zu ihrer Sitzgelegenheit in Apfelbutzenform, genannt „Zwischenzeit – Zwischen(mahl)zeit“ kam ihr dann tatsächlich beim Apfelessen. Mit ihrer Skulptur zum Verweilen, sich wie bei einer Zwischenmahlzeit eine kleine Zwischenzeit zu gönnen, geht sie auf den Titel des Symposiums „Zwischenzeit“ ein und rät zugleich doppeldeutig und mit einem Augenzwinkern, diese sinnvoll zu nutzen. Stückchen für Stückchen, wie beim Apfelessen auch, schält sie die Form aus dem Rohling heraus, gespannt, was daraus wird, kann doch beim Apfelabknabbern immer auch einmal ein Wurm, sprich: ein weiterer Insektenschaden, zum Vorschein kommen.