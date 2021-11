von Sebastian Barthmes

Um das Skigebiet Feldberg und den gesamten Liftverbund für die Zukunft fit zu machen, soll die Organisationsstruktur schrittweise verändert werden. Von diesem Winter an wird das Skigebiet Feldberg zentral gesteuert. An der Spitze steht bald der neue Geschäftsführer der Alpincenter Todtnau-Feldberg GmbH. Das Marketing war bislang der einzige gemeinsame Aufgabenbereich, nun werden auch die Technik, die Finanzen und das Personal zentralisiert. Den Namen des neuen Geschäftsführers wollten Albrecht und Probst noch nicht verraten. Er werde im Laufe der Saison dazustoßen.

Technikchef wird der St. Blasier Bauamtsleiter Manuel Ebner, für alle Bahnen im Skigebiet Feldberg wird der bisherige Betriebsleiter der Feldbergbahn, Martin Käfer, verantwortlich sein. Pistenchef wird der bisherige Betriebsleiter der Zeigerbahn, Hans-Georg Köpfer. Finanzchef wird St. Blasiens Rechnungsamtsleiter Michael Spitz, Personalchef Michael Hinz (Gemeinde Feldberg).

Wenn die Planung aus einer Hand stamme, könne man Synergien nutzen. Die Pistenraupen werden nicht mehr nur auf den Pisten der drei Gesellschafter, sondern übergreifend eingesetzt. Auch bei der Beschneiung gehe es in Zukunft nicht um Vorrechte, sondern um Notwendigkeiten. Rund 500.000 Euro seien im Vorfeld der Wintersaison 2020/2021 von den Kommunen in die Onlinebuchungsplattform und jetzt in das Schnee- und Flottenmanagement (wir berichteten) investiert worden. Auch wenn die Gemeinderäte der Gesellschafter-Kommunen Grundsätzliches vorgeben, werde doch der Geschäftsführer Strategien und Investitionspläne entwickeln, betonte Probst. In den kommenden 20 bis 30 Jahren werde Wintersport auf dem Feldberg möglich sein, sind sich Albrecht und Probst sicher. Und die Einnahmen aus dem Skiliftbetrieb bräuchten die Gemeinden dringend, um in die Zukunft des Skigebietes und die Entwicklung winterunabhängiger Tourismusangebote investieren zu können. Rund zwei Drittel der Wertschöpfung erfolge derzeit noch während der Wintermonate, sagte Albrecht.

Regeln und Preise Die Regeln: Auf der Piste gilt eine 2G-plus-Regel. Geimpfte, Genesene und Schüler, die mehrfach wöchentlich getestet werden, können in der Wintersaison 2021/22 die Bahnen des Liftverbundes nutzen

Viele Baustellen warten auf den neuen Geschäftsführer: Die Preisgestaltung müsse beispielsweise in Zukunft flexibler werden, um besser auf starke und schwache Besuchszeiten reagieren zu können. Langfristig sollte es auch für Familien und Gäste mit langer Anfahrt attraktiv werden, mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins Skigebiet Feldberg zu reisen. Zu den vielen Kooperationspartnern des Liftverbunds gehört nun auch Bernau mit den gemeindeeigenen und zwei privaten Skiliften.