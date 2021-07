von Karin Steinebrunner

Freunde der Orgelmusik aus Nah und Fern dürfen sich auch in diesem Jahr wieder über ein reichhaltiges Sommerprogramm im St. Blasier Dom freuen. Da an dem dortigen großen spätromantischen Denkmalinstrument romantische Musik besonders gut klingt, wird sie neben Barock und Moderne einen großen Anteil am Konzertprogramm einnehmen. Zudem wird Jan Pieterszoon Sweelinck, der große „Organistenmacher“ in Amsterdam zu seinem 400. Todestag und Camille Saint-Saens, ehemals Organist in Paris an der Madeleine und an St. Severin, zu seinem 100. Todestag gefeiert.

Die Orgelkonzerte im Dom zu St. Blasien finden statt an acht Dienstagen vom 13. Juli bis zum 31. August, jeweils um 17.15 und um 20.15 Uhr, Werkeinführung um 17 und um 20 Uhr. Daneben werden zwischen dem 31. Juli und dem 28. August jeweils samstags um 20.15 Uhr verschiedene Formationen mit Vokal- und Instrumentalmusik zu hören sein: Alphornbläser, Chöre, Streichorchester, eine junge Geigenvirtuosin, ein Sextett und erstmals ein Jazz–Trio.

Im Einzelnen bedeutet das: Wie gewohnt wird Domorganistin Eiko Yoshimura am 13. Juli das Eröffnungskonzert geben, gefolgt von Titularorganist Bernhard Marx am 20. Juli. Am 27. Juli ist der Organist Mathias Kjellgren aus Stockholm zu Gast in St. Blasien, und am 3. August Jean-Christophe Geiser aus Lausanne.

Am 10. August spielt Bruno Oberhammer aus Bregenz, am 17. August Letizia Romiti aus Alessandria und am 24. August Felipe López aus Madrid, bevor Bernhard Marx wieder wie üblich am 31. August die Reihe beschließt.

Die Samstagsveranstaltungen beginnen am 31. Juli mit einem Chorkonzert mit festlicher Intrada, ausgeführt vom Philharmonia Chor Stuttgart unter der Leitung von Nicholas Kok und mit Dieter Hubov an der Orgel.

Am 7. August gibt es dann ein Orchesterkonzert mit dem Kammerorchester der Deutschen Spohr–Philharmonie und am 14. August ein Solistenkonzert mit dem Ensemble Ingenium aus Ljubljana, Slowenien.

Erstmals im Programm der Domkonzerte wird am 21. August mit Johnson–Selzer–Johnson Jazz und Sacropop erklingen, und den Abschluss macht hier am 28. August der Kammerchor Michaelstein mit Cyrill Pallaud aus Straßburg an der Orgel.

Kartenvorverkauf gibt es bei der Tourist Information in St. Blasien im Haus des Gastes oder telefonisch unter der Nummer 07652/12 06 85 50.