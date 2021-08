von sk

Am 26. August ist Gottfried Mutter in seinem Haus in Mutterslehen friedlich eingeschlafen. Mutter war Doppelbürgermeister in Ibach und Häusern, Kreistagsmitglied und Vorsitzender des Ortsverbandes der CDU. Schon als Jugendlicher hatte er in seinem Heimatort Mutterslehen die dortige Landjugendgruppe ins Leben gerufen, wo er auch seine aus dem benachbarten Lindau stammende Frau Anna kennenlernte. Am 17. Mai dieses Jahres konnte das Paar noch seine eiserne Hochzeit feiern, am 14. September wäre Mutter 95 Jahre alt geworden.

Im Kriegsjahr 1943 wurde Gottfried Mutter als 17-Jähriger, der damals das Berthold Gymnasium in Freiburg besuchte, als Luftwaffenhelfer eingezogen, geriet ein Jahr später während des Fronteinsatzes in Frankreich in amerikanische Gefangenschaft. Nach seiner Entlassung 1945 besuchte er das Kolleg in St. Blasien und legte 1948 dort das Abitur ab.

Erstmals Ibacher Bürgermeister

Danach wurde er Stellvertreter seines Vaters Emil Mutter, der damals das Amt des Ratsschreibers in Ibach versah. Als der Vater 1955 starb, trat er dessen Nachfolge an, ohne Versicherungsschutz und mit einem heute unvorstellbaren Gehalt von 750 DM jährlich. In dieser Zeit übernahm er zudem die Landwirtschaft der Eltern. 1960 wurde er dann erstmals zum Ibacher Bürgermeister gewählt und übte dieses Amt 28 Jahre lang aus. Daneben blieb er bis Ende 1972 auch der Ratsschreiber der Gemeinde. Im Jahr 1991 erhielt er für seine Verdienste die Ehrenbürgerschaft seiner Heimatgemeinde.

1970 war die Stelle des Häuserner Bürgermeisters ergebnislos ausgeschrieben worden, Mutters Interesse an diesem Amt war indes durchgesickert, und nach einem Vorstellungsgespräch wurde er dann mit großer Mehrheit auch zum dortigen Bürgermeister gewählt. Über 24 Jahre hinweg sollte er die Geschicke Häuserns leiten. Bei seiner Verabschiedung attestierte ihm Landrat Wütz politisches Naturtalent, Sachkunde und sorgfältige Vorbereitung. Im April 1995 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz verliehen.

Politische Stationen

Bereits seit 1965 war Mutter Kreistagsmitglied in Säckingen, von 1973 bis 1999 dann in Waldshut. Zudem gründete er den CDU-Ortsverband Dachsberg/Ibach. 1967 hatte der damalige Kreisrat Gottfried Mutter die Initiative ergriffen und zu einem politischen Aussprachetermin ins Gasthaus Adler in Unteribach eingeladen. Die Veranstaltung wurde zur Gründungsversammlung, an der auch gleich ein Vorstand gewählt wurde, die Ortsgruppe startete mit 13 Mitgliedern. Bis 1981 war er Vorsitzender und wurde später zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Mutter hat sich um die Infrastruktur seiner beiden Gemeinden verdient gemacht. In Häusern fallen in seine Amtszeit unter anderem die Erneuerung der Wasserversorgung, der Neubau des Skilifts, der Kläranlage und des Bauhofs, der Bau des Kurgartens samt Mehrzweckgebäude, des Kur- und Sporthauses, des Waldfreibads zusammen mit Höchenschwand und natürlich auch die Ausweisung von Baugebieten.

In Ibach baute Mutter die Wasser- und Abwasserversorgung auf, die Feldflurbereinigung fällt in seine Amtszeit, ebenso der Bau von Gemeindehalle, Bauhof und Feuerwehr, die Rathaus-Renovierung, die Ausweisung von Baugebieten und der Schulverbund mit Dachsberg, der 1976 vertraglich geregelt wurde.

Einsatz bei der Kreisreform

Dank Mutters Einsatz bei der Kreisreform 1973, vornehmlich auch durch die frühzeitige Ankündigung der Bereitschaft zu einer Verwaltungsgemeinschaft, konnten beide Gemeinden ihre Selbstständigkeit bewahren. Als Vorsitzender des Gemeindeverwaltungsverbands St. Blasien hat er sich dann auch Verdienste um die gesamte Region erworben. Ebenso kümmerte sich Mutter um die Partnerschaft Häuserns mit dem sächsischen Kurort Hartha. Mutters Präsenz, seine Geselligkeit und Bürgernähe sind sprichwörtlich. Bis zuletzt zeigte er großes Interesse an der Politik wie am Vereinsleben. Bemerkenswert ist die Liste seiner Vereinszugehörigkeiten. 1968 wurde der Ibacher Skiclub gegründet, dessen Mitglied Mutter von Anfang an war. 1970 übernahm der junge Verein die Ausrichtung der Bezirksmeisterschaften im Langlauf, bei den alpinen Meisterschaften startete der damalige Bürgermeister Gottfried Mutter sogar selbst als Vorläufer.