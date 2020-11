von Cornelia Liebwein

Strenge Regeln müssen die Kirchengemeinden einhalten, um Gottesdienste feiern zu können. Wie wird es in der Advents- und Weihnachtszeit sein, wenn die Kirchen üblicherweise voller sind? Angesichts von Ängsten in dieser schwierigen Zeit möchten die katholische Seelsorgeeinheit und evangelische Christusgemeinde St. Blasien an die tröstende, zuversichtliche und hoffnungsfrohe Weihnachtsbotschaft erinnern.

Weihnachten als Herausforderung

Die Verantwortlichen in den Kirchen beschäftigen sich längst damit, was an den Festtagen möglich sein wird. Eine besondere Herausforderung wird das Weihnachtsfest sein, vor allem die Gottesdienste an Heiligabend, denn an diesen Tagen sind die Kirchen erfahrungsgemäß gut gefüllt.

„Wir sind vorbereitet, dass wir traditionell Christmetten beziehungsweise Wortgottesdienste für Familien feiern werden“, sagt Seelsorgeleiter Pfarrer Jan Grzeszewski. Es sei ihnen bewusst, „dass an Weihnachten viele Menschen in die Kirche kommen wollen und wir wollen sicherstellen, dass alle, die an diesen Feierlichkeiten teilnehmen möchten, diese Möglichkeit bekommen“. Allerdings sei die Zahl der Gottesdienstbesucher begrenzt, weshalb es mehr Gottesdienste zum Beispiel im Dom geben soll.

Die Aufteilung der Gläubigen

Dort soll es einen Familienwortgottesdienst um 15 Uhr, 16 Uhr, einen Familienwortgottesdienst um 17 Uhr ohne Eucharistiefeier und um 22 Uhr die normale Christmette geben. Mehr als 1000 Gläubige haben eigentlich im Dom Platz, derzeit sind aber nicht mehr als 200 Gottesdienstbesucher zugelassen. Trotz der Corona-Pandemie ist Pfarrer Jan Grzeszewski optimistisch. Weihnachten könne man immer sehr optimistisch feiern, meint er.

Das Tragen einer Mund-Nasen-Maske beim Betreten, während des Gottesdienstes und beim Verlassen der Kirche, ausgenommen seien diejenigen, die ein ärztliches Attest vorlegen und Kinder unter sechs Jahren, sowie die Händedesinfektion seien Pflicht. Gleichzeitig sei man verpflichtet, die Kontaktdaten der Gottesdienstbesucher zu erfassen und vier Wochen zu archivieren.

Es darf nicht geheizt werden

„Die Heizungen in den Kirchen müssen vor Gottesdienstbeginn ausgeschaltet werden“, erklärt er weiter. Im Moment werden Gottesdienste noch mit geöffneten Fenstern und Eingangstüren gefeiert. Einfach ausstellen könne man Kirchenheizungen nicht, zum Beispiel im Dom. „Wir haben in Ibach eine elektrische Fußbodenheizung und die kann nicht nach Lust und Laune abgestellt werden. Doch wir müssen uns an die Maßnahmen halten, da wird es keine Lockerung geben“, sagt Pfarrer Jan Grzeszewski.

Alle Gläubigen, die an den Messen teilnehmen wollen, müssen sich vorher anmelden: per Telefon in den entsprechenden Pfarrbüros; für den Dom kann man sich auch im Internet vormerken lassen. Mancherorts, beispielsweise in Höchenschwand, sollen bald Listen ausliegen, in die man sich für die Weihnachtsgottesdienste eintragen lassen kann. Auch beim Singen gehe man auf Nummer sicher. Kleine Gesangs- oder Instrumentalgruppen von maximal acht Musikern sind gestattet, die zudem auf große Abstände achten.

Die evangelische Gemeinde

Auch für die evangelische Gemeinde gelten die Maßnahmen. „Jetzt am Sonntag, am Ersten Advent, wollen wir seit März zum ersten Mal wieder das Abendmahl feiern“, sagt Pfarrerin Renate Hartwig. Um den Beginn des Kirchenjahres mit Abendmahl feiern zu können, habe man eigens ein Hygienekonzept entwickelt. „In der Sakristei werden mit Handschuhen und Mundschutz Einzelkelche gefüllt und das Brot geschnitten.“ Sie werde das Brot den Menschen mit einer Zange reichen, die im Abstand von zwei Metern kämen und sich dann die Einzelkelche an anderer Stelle nehmen könnten.

„An Heiligabend wollen wir drei Gottesdienste hintereinander haben. Die ersten beiden im Freien, also auf dem Kirchplatz vor der evangelischen Kirche“, sagt die Pfarrerin. Man hoffe, im Freien singen zu dürfen. Bald werde die Kirchenleitung in Karlsruhe mitteilen, ob das möglich ist. „Ansonsten haben wir auf jeden Fall eine kleine Gruppe mit drei, vier Sängern“, sagt die Pfarrerin weiter.

Froh über Gottesdienst

Am ersten Weihnachtsfeiertag, so die derzeitige Planung, möchte die Gemeinde einen Gottesdienst feiern. „Wir sind froh, dass wir überhaupt Gottesdienst feiern können, gerade an Weihnachten ist das wichtig“, bekräftigt Pfarrerin Renate Hartwig.