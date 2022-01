St. Blasien vor 4 Stunden

Die denkmalgeschützte Villa Ferrette in St. Blasien wurde bei einem Brand zerstört

Ein Schaden in Millionenhöhe ist beim Brand in der Villa Ferrette in St. Blasien entstanden. Drei Personen wurden durch Rauch leicht verletzt. Das Feuer war Sonntagnacht ausgebrochen, die Löscharbeiten dauerten bis Montagnachmittag an.