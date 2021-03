von Karin Steinebrunner

Einmal mehr wird der Windberghof oberhalb von St. Blasien dieser Tage zur Filmkulisse. Gedreht wird ein 90-Minuten-Spielfilm mit dem Titel „Wann kommst du meine Wunden küssen“. Gedacht hauptsächlich als Kinofilm, ist dennoch der Südwestrundfunk (SWR) federführend an dieser Produktion mit beteiligt. Gefördert wird das Projekt zudem von der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG) sowie von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien (BKM).

Dreh und Vorstellung Insgesamt vorgesehen sind für diesen Film 25 Drehtage, 23 davon in St. Blasien und Umgebung. Sie sollen am 21. April abgeschlossen sein. Die zwei restlichen Drehtage in Berlin bilden sozusagen die Rahmenhandlung ab. Die Produzenten hoffen, den Film im Februar 2022 bei der Berlinale vorstellen zu können.

„Nachdem wir im letzten Jahr direkt drei Tage vor Drehbeginn von Corona ausgebremst wurden, sind wir alle jetzt richtig froh, dass wir loslegen können“, erklären die drei Produzenten Marcos Kantis von Schiwago Film Berlin sowie Dominik Utz und Martin Schwimmer von der Domar Film-GmbH mit Sitz in Esslingen übereinstimmend.

St. Blasien Die Tatort-Kommissare ermitteln wieder im Schwarzwald Das könnte Sie auch interessieren

Momentan war auch nicht Corona ihre größte Sorge, sondern der jüngste Wintereinbruch. Und das nicht so sehr wegen des Filmens selbst – die verschneiten Tannenspitzen werden sich ihrer Meinung nach ganz gut machen auf den Aufnahmen –, sondern hauptsächlich wegen der Anfahrt zum Hof. „Da sind wir für die Offenheit und die Hilfe, die wir vor Ort von allen Seiten erfahren haben, sehr dankbar“, erklärt Dominik Utz. Und auch die Hauptdarstellerinnen seien sowohl von der traumhaften Naturumgebung als auch vom Hof selbst hellauf begeistert.

In der Datenbank

Gefunden hat das Filmteam den Windberghof aufgrund mehrerer Datenbanken, in denen er bereits als möglicher Drehort verzeichnet war. Aus mehreren Orten in ganz Baden-Württemberg habe sich der Windberghof als perfekter Drehort herauskristallisiert. Dass dessen Betreiber schon Erfahrung mit Filmteams haben und den Ausstattern viele Freiräume lassen, ist ein zusätzliches Plus. So sind, wie Utz erläutert, überaus authentische Bilder möglich, in denen der Kontrast zwischen dem althergebrachten Hofinventar und diversen modernen Mitbringseln aus Berlin deutlich hervorgehoben werden kann.

Die Geschichte

Die Geschichte, die der Film erzählt, dreht sich um die Rückkehr Marias (Bibiana Beglau) aus Berlin in den Schwarzwald, wo die inzwischen 40-Jährige aufgewachsen ist und wo ihre schwerkranke Schwester zusammen mit ihrer ehemals besten Freundin (Gina Henkel und Katarina Schröter) lebt. Beide Schwestern mussten erkennen, dass das, was sie ursprünglich als ihre Wunschvorstellungen formuliert hatten, der Realität nicht standhielt. Maria blieb der große Sprung als Filmemacherin in Berlin versagt, ihre Schwester ist im Grunde mit dem Aufbau ihres Biohofs gescheitert. Erschwerend kommt hinzu, dass Marias beste Freundin inzwischen mit ihrem Exfreund zusammenlebt.

Happy End

Nach jahrelanger Funkstille kommen nun die totgeschwiegenen Konflikte wieder zum Vorschein, alte Wunden brechen auf, aber auch grundsätzliche Fragen über das Leben stellen sich. „Am Ende siegt die Freundschaft, die Frauen finden zu einem versöhnlichen Miteinander“, verrät Marcos Kantis und fügt angesichts ihrer männlichen Produzenten-Dreierrunde schmunzelnd an, der ganze Film sei eigentlich ziemlich frauenbetont.

Starke Frauen

Die Geschichte lebt von den drei starken Frauenpersönlichkeiten, die Männer sind, obwohl teilweise recht prominent besetzt – unter anderem wirken Godehard Giese und Alexander Fehling mit –, eigentlich nebensächlich. Auch hinter den Kulissen halten Frauen die Fäden in der Hand. Für Buch und Regie zeichnet Hanna Doose verantwortlich, deren erster langer Spielfilm „Staub auf unseren Herzen“, ihr Abschlussfilm an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin, unter anderem auf dem Filmfest München 2012 mit dem „Förderpreis Neues Deutsches Kino“ für die beste Regie und die beste Produktion und mit dem Publikumspreis „Tele5 Award“ ausgezeichnet wurde.

Die Unsicherheit

Stefanie Groß, beim SWR Leiterin der Redaktion „Debüt im Dritten“, setzte sich nachdrücklich für das Projekt ein. „Nach dem Abbruch im vorigen Jahr war ja gar nicht klar, ob wir mit den dadurch entstandenen Zusatzkosten überhaupt weitermachen können“, kommentiert Utz, „umso mehr hat es uns gefreut, dass uns alle Beteiligten die Stange gehalten haben“.

Das Hygienekonzept

Das hohe Risiko, derzeit einen Film zu drehen, sei allen Beteiligten bewusst, meint Marcos Kantis überzeugt. Schließlich lässt sich keiner der Darsteller bei Bedarf einfach ersetzen. Dafür sei aber auch das ausgefeilte Hygienekonzept optimal. Schiwago Film habe während der Corona-Pandemie schon vier Filme gedreht ohne auch nur einen Corona-Zwischenfall. Schade finden allerdings alle, dass die gewohnte Geselligkeit innerhalb des Teams nahezu gänzlich wegfällt. Andererseits, so Kantis, führten die minutiösen Einteilungen und Absprachen zu einem außerordentlich konzentrierten, ablenkungsfreien Arbeiten.